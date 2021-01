Art Basel foi adiada para Setembro

A Art Basel, a feira de arte mais importante do calendário internacional anual, foi adiada de Junho para Setembro, “devido ao impacto continuado da pandemia e às restrições das viagens em todo o mundo”, anunciou esta quinta-feira a organização num comunicado publicado no site. As novas datas da feira suíça, que tem lugar em Basileia, são agora de 21 a 26 de Setembro, contando já com os dois primeiros dias reservados aos profissionais.

“A decisão foi tomada depois de uma discussão e análise alargadas com as galerias e os coleccionadores, bem como com consultores externos. Pomos em primeiro lugar a saúde e a segurança de todos os envolvidos, ao mesmo tempo que temos como objectivo alcançar o maior público internacional”, diz o comunicado, lembrando que, apesar de os planos de vacinação já terem começado no mês passado, ainda há muita incerteza sobre a situação sanitária em 2021. De Portugal, são as galerias Cristina Guerra e Pedro Cera, ambas de Lisboa, aquelas que têm uma presença assídua na feira suíça, tendo a Madragoa feito a sua estreia na secção Statements em 2018.

O cancelamento da Art Basel vem lançar mais incerteza sobre o calendário das feiras que se realizam até ao Verão — e entre as quais se incluem eventos como a Art Brussels (Abril), a ARCOlisboa (Maio) ou a ARCOmadrid (Julho) —, podendo provocar uma dança nas datas como no ano passado, uma vez que a seguir ao anúncio da feira suíça se seguiram outros.

“Ao mudar a feira de Basileia para Setembro, esperamos poder oferecer às nossas galerias mais possibilidades de prepararem este ano com sucesso. Depois de dez meses de vacinação em vários países, antecipamos uma participação alargada em Setembro, porque todas as nossas conversas no mundo da arte vão no sentido de haver um forte desejo de ver arte presencialmente”, afirma Marc Spiegler, director global da feira, citado pelo mesmo comunicado.

A feira planeia fazer ainda três exposições virtuais (viewing rooms), um modelo que Basel lançou com a pandemia, a que podem concorrer todas as galerias que participaram na feira entre 2016 e 2021. As Viewing Rooms 2021 da Art Basel terão lugar em Março, Junho e Novembro, com temáticas diferentes, que vão desde os artistas pioneiros até à arte produzida este ano.

A edição do ano passado da Art Basel também foi inicialmente adiada para Setembro, mas acabou por ser cancelada.