Covid-19: carrinha com vacinas despista-se na A2

Uma carrinha que transportava vacinas contra a covid-19 despistou-se, na manhã desta quarta-feira, ao quilómetro 60 da A2, sentido norte-sul, entre Marateca e Alcácer do Sal. A informação do acidente foi confirmada ao PÚBLICO por fonte oficial da GNR. Do acidente, que não envolveu outras viaturas, resultou apenas um ferido ligeiro, o condutor do veículo que transportava as vacinas.

O Ministério da Saúde adiantou em comunicado que as vacinas estão a ser “avaliadas por uma equipa farmacêutica”, em articulação com o Infarmed, para garantir que ainda podem ser utilizadas na imunização contra a covid-19.

Esta carrinha transportava 152 frascos da vacina produzida pela Pfizer, equivalente a pelo menos 760 doses – cinco por frasco. Já foi enviado um novo carregamento de vacinas para suprir as necessidades de vacinação que estes frascos iriam preencher.

Esta carrinha tinha saído de Coimbra, onde são armazenadas as doses que Portugal recebe ao abrigo de um protocolo entre a Comissão Europeia e as fabricantes, com destino ao concelho de Ourique, no distrito de Beja.