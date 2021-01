Com uma campanha a meio gás, Marisa Matias não quer ficar “a meio caminho”

O dia de Marisa Matias começou com uma má notícia: a visita agendada à fábrica da Bosch, em Braga, seria cancelada depois de ter sido identificado um caso de covid-19 entre os trabalhadores, reduzindo ainda mais a agenda de candidata para o dia. Mas a ronda não perdeu o ritmo. A três dias do final da campanha, Catarina Martins e Mariana Mortágua juntaram-se à comitiva para marcar passo em direcção ao Palácio de Belém e estiveram ao lado de Marisa no Theatro Circo, em Braga. À distância, Francisco Ramos, coordenador do plano nacional de vacinação para a covid-19 e ex-secretário de Estado em governos do PS, também deixou elogios à candidata “que fez uma escolha clara ao colocar a saúde como prioridade a debater”. É que ainda que a corrida termine no próximo domingo, o Serviço Nacional de Saúde “continuará cá na segunda-feira”, acrescentaria Mariana Mortágua. “Em nenhum momento da nossa história ficar a meio caminho nos serviu​”, declarou Marisa Matias.