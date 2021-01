Marcelo mostra-se solidário com o Governo nas decisões sobre o Natal

O Presidente da República, que se candidata ao cargo, mostra “solidariedade total” para com o Governo no que diz respeito ao alívio das medidas restritivas aplicadas no Natal. Na série Conversas Improváveis, com a colunista do PÚBLICO Susana Peralta, Marcelo Rebelo de Sousa garante que “fez tudo” para facilitar o voto dos que estão confinados e dos idosos.