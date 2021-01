A chuva que abençoa o combate de Ventura nas “eleições do bem contra o mal”

Candidato admite que um resultado de 10% no domingo só será bom se isso significar que consegue o segundo lugar. Em Leiria e na Batalha voltou a ser recebido com protestos, onde insistiu na ideia da segunda volta.

Quase hora e meia com o hino de Portugal em loop nos altifalantes e a chuva que começou a cair sem parar do céu carregado, encharcando polícias e os quarenta manifestantes que se foram juntando no passeio fronteiro à sede distrital da candidatura de André Ventura em Leiria. Os apoiantes, que seriam poucos mais do que quem protestava, refugiaram-se no seco das arcadas e só saltaram para o alcatrão quando o candidato subiu ao camião-palco para discursar. Um discurso entrecortado sucessivamente pelos gritos de incentivo do presidente da distrital, que se assumiu como “orgulhoso feirante”.