Enquanto o candidato pressiona o Governo a fechar as escolas, o Presidente protege-se

Marcelo Rebelo de Sousa voltou nesta quarta-feira ao lugar onde se apaixonou pela primeira vez - o antigo liceu Pedro Nunes, hoje escola secundária -, em pleno debate sobre se se devem ou não fechar as escolas devido ao galope da pandemia para marcar uma posição. Com uma mão, pressionou o Governo a decidir já no Conselho de Ministros de quinta-feira, com a outra lembrou que, enquanto Presidente, participa na decisão e esta tem de ser “serena”.