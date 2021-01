Mais 22 socialistas apelam ao voto em Marcelo, desde que continue a ser “o mesmo”

Depois de, no final de Dezembro, 23 socialistas terem declarado publicamente o seu apoio a Marcelo Rebelo de Sousa como candidato a Presidente da República, nesta terça-feira, mais 22 militantes do PS apelaram ao voto no candidato-Presidente. Entre eles estão autarcas, ministros e dirigentes, muitos dos quais já tinham divulgado o sentido do seu voto.

Foi ao fim da noite de ontem, à hora em que Ana Gomes falava com jovens socialistas de Lisboa, numa plataforma digital, dizendo não conceber que “um socialista vote numa candidatura de direita” e atacando Marcelo por desejar trazer de volta “uma direita encabeçada por Passos Coelho”, que os 22 socialistas divulgaram o documento através do Expresso.

Os signatários explicam que “a principal razão” que os leva a apoiar a recandidatura do actual Presidente da República é o facto de confiarem “que as continuadas afirmações do candidato Marcelo Rebelo de Sousa de assumir idêntica atitude num eventual segundo mandato lhe dão particular capacidade para merecer o voto popular”.

No texto, intitulado “Votar para mobilizar Portugal”, os autarcas Fernando Medina (Lisboa), Basílio Horta (Sintra), Eduardo Vítor (Gaia), Manuel Machado (Coimbra), ou Isilda Gomes (Portimão) e os ex-ministros Vieira da Silva, Correia de Campos e Pedro Marques apoiam Marcelo na expectativa de que o ainda Presidente cumpra o que prometeu no lançamento da candidatura: ser “o mesmo de sempre". Paulo Cafôfo, deputado no parlamento madeirense, é outro dos signatários.

O documento de Dezembro tinha nomes como os dos ex-governantes António Mendonça, Nuno Severiano Teixeira, Eduardo Marçal Grilo, Guilherme d’ Oliveira Martins, José Conde Rodrigues ou Luís Amado, do embaixador Francisco Seixas da Costa e do deputado Vitalino Canas.