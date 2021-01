Palmas em vez de lágrimas

É chocante ver, na Assembleia da República, nos debates sobre a pandemia, os deputados baterem palmas de facção no fim de cada intervenção de “um dos seus”. Penso que o respectivo presidente de cada partido deveria fazer um apelo no sentido de prescindirem de bater palmas, quando se está a tratar de doentes, de infectados, de mortes, enfim, da tragédia que varre este país e o mundo.

Nuno Matias Ferreira, Santarém

Portugal e a pandemia – o que sentiria Torga?

Torga viveu permanentemente atento ao que se passava em Portugal e no mundo (veja-se o Diário) e tinha uma constante capacidade para se espantar e indignar com enorme força e lucidez. Provavelmente, no caso actual da pandemia, a lucidez levá-lo-ia a, de imediato, espantar-se com a extraordinária conquista da Ciência: a descoberta, em menos de um ano, da vacina. É bom, neste momento de desespero (essencialmente em Portugal) não esquecermos essa conquista. Dito isto, passemos para a sua capacidade de indignação. É minha forte convicção que o médico-escritor, que fazia questão em ser “um sinaleiro da esperança”, estaria neste momento profundamente revoltado (e envergonhado) com o desempenho da maioria dos principais decisores políticos portugueses e com a postura de um enorme número de cidadãos. Penso que Torga não hesitaria em apontar, em primeiro lugar, o dedo ao Presidente da República e ao primeiro-ministro. A democracia portuguesa faz em Abril quarenta e sete anos. Merecia uma muito maior maturidade e competência.

José M. Cymbron, Lisboa

Civismo, liberdade e democracia

Não foi por falta de avisos e alertas que a situação epidemiológica da covid-19 no nosso país se agravou. E, neste combate entre a vida e a morte, não obstante o esforço de empresas, de cidadãos e nomeadamente dos muitos profissionais do SNS, a ausência de recursos humanos e materiais na área da saúde, que já era sentida antes da pandemia é agora ainda mais evidente. Porém, ao contrário do que algumas vozes advogam, é tempo de enaltecer o civismo, a liberdade e a democracia. Mas, para tal, não podemos omitir a necessidade de uma cultura de governo e de uma acção cívica responsável e responsabilizadora, para que possamos vencer o maior desafio da nossa geração. Urge assumir e agir mediante situações discriminatórias e constrangedoras que se arrastam lamentavelmente no processo democrático e dão azo a comportamentos e atitudes populistas, demagogas, xenófobas e segregadoras que são, na minha perspectiva, a essência para o viver da extrema-direita. Tenhamos consciência disso para o bem de todos.

Manuel Vargas, Aljustrel

Quem fecha olhos à nova escravatura

A reportagem de Carlos Dias (PÚBLICO de segunda-feira) mostra as chagas sociais no Baixo Alentejo pela importação de mão-de-obra escrava para o olival e amendoal intensivos e para os frutos vermelhos. Fome, mais miséria e abandono de já despossuídos vindos da Ásia e África.

Os engajadores ganham milhões. E os donos das grandes explorações sacodem a água do capote, pese a lei. Gigantes nacionais do agro-alimentar, espanhóis com fronteira porosa para o granel, que levará selo italiano, ou multinacionais sem rosto recebem loas dos poderes centrais, regionais e locais, vai para uma década. Entretanto, destrói-se património histórico milenar. Degradam-se solo, água, ar, fauna e flora. Esburacam-se vias municipais com pesados e põe-se em causa o equilíbrio social e sanitário das pequenas comunidades. Emprego local? Não é isso que procuram, pagando a menos de três euros/hora, em regime quase sob chicote.

Cumprirão impostos essas empresas: talvez em Lisboa, talvez em nenhures, pois lindas são as soluções fiscais. Mas, nós, todos pagamos: com a parcela nacional para os subsídios europeus, com a água (barata para eles) e as infra-estruturas de Alqueva. Os estudos de impacte estarão em alguma gaveta da EDIA.

Autarquias e organismos regionais ou nacionais da agricultura, ambiente, economia, finanças e administração interna continuam complacentes. Passam de uns para os outros, por exemplo, o seu “nim” a licenças de abate de uma centena de sobreiros e azinheiras para cultivo de frutos tropicais, sublinho tropicais, à sombra de um “visto gold”.

Vá lá algum português indignar-se contra a desflorestação da Amazónia…

Eduarda Ferreira