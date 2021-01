Trump queria despedir-se com estrondo, mas saiu sozinho, ignorado até pelos que se mantiveram fiéis. No fim, elogiou tudo o que fez nos últimos quatro anos.

Nos derradeiros momentos como Presidente dos EUA, Donald Trump manteve-se igual a si próprio. No último discurso, prestes a embarcar no Air Force One rumo à Florida, defendeu o seu legado, ignorou o seu sucessor e prometeu manter-se em cena.