Trump sai da Casa Branca. E pode ser proibido de lá voltar?

Senado norte-americano vai iniciar o segundo julgamento do 45.º Presidente dos EUA num processo de destituição, o mais tardar na próxima semana. Já fora do cargo, o objectivo é vedar-lhe uma candidatura em 2024.

Numa repetição do que aconteceu entre Janeiro e Fevereiro de 2020, Donald Trump vai ser julgado num segundo processo de destituição, e é provável que a agitação comece já na próxima semana, no edifício que foi invadido pelos seus apoiantes no dia 6 de Janeiro.