Pelo menos três mortos em explosão de gás em Madrid

Uma forte explosão de gás num edifício no centro de Madrid, cuja fachada se desmoronou, causou ao início da tarde desta quarta-feira pelo menos três mortos e vários feridos, segundo fonte da polícia espanhola citada pela EFE.

De acordo com as imagens, várias pessoas com ferimentos ligeiros foram atendidas pelos serviços de emergência pouco depois da explosão.

A explosão fez ruir a fachada de um edifício na Rua de Toledo, no bairro de La Latina, muito perto da Porta de Toledo.

A área que foi completamente isolada. O presidente da Câmara de Madrid, José Luís Martinez Almeida, citado pelo El País e que que visitou o local da explosão, disse que tudo aponta para uma fuga de gás.

Fontes da polícia disseram ao jornal espanhol que a explosão aconteceu quando funcionários da empresa de gás vistoriavam as condutas nas traseiras do edifício.

Segundo a imprensa local, um dos mortos é uma mulher de 85 anos que seguia pela rua e foi apanhada pela derrocada. Dois feridos estão em estado grave e há vários feridos ligeiros.