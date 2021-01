Biden e Harris acentuam a diversidade no Governo dos EUA

Poucos minutos depois de ter tomado posse oficialmente como 46.º Presidente dos EUA, Joe Biden assinou os primeiros decretos presidenciais que incluem várias nomeações para cargos relevantes na Administração. É algo habitual entre as obrigações de primeira hora de um Presidente acabado de chegar à Casa Branca, mas com Biden estas nomeações revestem-se de uma renovada importância em virtude do esforço em ter um dos Executivos mais diversos na História dos EUA.

De uma forma geral, a equipa de secretários nomeada por Biden reflecte um esforço para furar o domínio dos “homens brancos de meia-idade” que ainda detêm o poder em Washington – entre os 15 membros conhecidos, apenas cinco correspondem a essa descrição. A tendência de crescente diversidade entre o Executivo federal foi interrompida por Donald Trump, que escolheu maioritariamente homens brancos para a sua equipa.

A equipa do novo Presidente será pródiga em estreias. Pela primeira vez deverá haver um descendente dos povos nativos americanos entre os secretários, com a nomeação de Deb Haaland para dirigir o Departamento do Interior. É também provável que haja pela primeira vez um homossexual assumido no Governo, depois da escolha de Pete Buttigieg, que ganhou proeminência nacional como candidato às eleições primárias do Partido Democrata, para secretário dos Transportes.

A escolha de Alejandro Mayorkas, antigo procurador federal da Califórnia, como secretário de Segurança Interna também é histórica e um forte indicador para o futuro. Mayorkas, nascido em Cuba, será o primeiro latino responsável pela política migratória dos EUA, num claro corte com a política de portas fechadas e muros erguidos de Donald Trump. Biden nomeou Miguel Cardona, outro latino, descendente de porto-riquenhos, para chefiar o Departamento de Educação.

Se a inclusão de mulheres na equipa governamental já é uma tendência que pouco tem de histórico – embora só nos anos 1940 é que a primeira mulher foi nomeada para um cargo no Executivo –, Biden escolheu duas mulheres para cargos que até agora só tinham sido entregues a homens. Janet Yellen, que já tinha sido a primeira mulher a dirigir a Reserva Federal, será a primeira secretária do Tesouro, com a tarefa colossal de enfrentar os efeitos económicos deixados pela pandemia da covid-19. Biden também indicou Avril Haines, ex-directora-adjunta da CIA, para a Direcção Nacional de Inteligência.

Apesar da grande diversidade nas nomeações – que ainda têm de ser confirmadas pelo Senado nas próximas semanas –, houve críticas por parte de quem achava que Biden poderia ter ido mais além. Havia a expectativa de que Michele Flournoy poderia ser a primeira mulher a chefiar o Pentágono, mas a escolha acabou por recair no general Lloyd Austin, que será o primeiro afro-americano no cargo.

A nomeação de um Governo diverso em termos de género, etnia e orientação sexual tem uma importância que vai além do mero simbolismo, consideram os especialistas. “Uma das primeiras formas em que uma Administração presidencial expressa vontade em ser responsabilizada é através das escolhas para a equipa”, diz à BBC a professora de Ciência Política e Estudos de Género, Wendy Smooth. “Estes são os primeiros actos que demonstra a vontade da Administração, o espírito e os valores da Administração”, acrescenta.

A expectativa é de que pessoas com raízes e origens sociais diferentes possam trazer abordagens que os tradicionais “homens brancos de meia-idade” muitas vezes simplesmente não conseguem trazer para as reuniões. “A não ser que me consigam dizer que viver uma vida como uma mulher, ou como uma mulher negra ou como uma mulher de ascendência sul-asiática nos Estados Unidos, é o mesmo que viver a vida de um homem branco, então não sei porque não deveremos esperar que isso faça uma diferença na lente a partir da qual são vistas as políticas”, diz à BBC a professora da Universidade de Rutgers, Kelly Dittmar.