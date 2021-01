António Costa insiste que “é tempo de agir” na Europa para responder à crise pandémica

O actual momento de emergência que a Europa atravessa por causa da crise pandémica exige uma acção determinada dos Estados-membros “no processo de vacinação, na recuperação económica e social, no desenvolvimento do pilar social” e no “reforço da autonomia estratégica”, defendeu o primeiro-ministro, António Costa, num discurso ao plenário do Parlamento Europeu em que enumerou as prioridades da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia.

“É tempo de agir”, insistiu António Costa. “Este é o momento decisivo para pôr em marcha, executar, concretizar as decisões históricas adoptadas nos últimos meses. Estamos agora bem preparados para superar a pandemia e ultrapassar esta crise sem precedentes”, afirmou o primeiro-ministro, referindo-se ao arranque do processo de vacinação, ao novo quadro financeiro plurianual e também ao futuro fundo de recuperação Próxima Geração UE.

Aproveitando a presença da presidente da Comissão Europeia no debate, o primeiro-ministro elogiou os esforços do executivo comunitário para assegurar o desenvolvimento, a aquisição conjunta e a distribuição de vacinas por todos os Estados-membros, em condições de igualdade. “A estratégia que seguimos foi a correcta”, defendeu Ursula von der Leyen, que mais uma vez apelou à aceleração do processo de vacinação nos Estados-membros.

Von der Leyen também apelou à solidariedade da União Europeia e dos seus Estados-membros para a partilha de vacinas com os países da sua vizinhança mais próxima. “Garantimos o maior portfólio de vacinas do mundo. Temos 2,3 mil milhões de doses contratadas. Por isso vamos propor um novo mecanismo de partilha de vacinas, ou directamente ou através da Covax”, informou.

Lei do clima

Regressando à acção de Portugal na direcção do Conselho da UE, António Costa informou os eurodeputados de que a aprovação da primeira lei europeia do clima “é um dos nossos principais objectivos” e garantiu que a presidência está “pronta” para trabalhar com o Parlamento Europeu “para obter um acordo político o quanto antes”. “Estamos em emergência sanitária, mas continuamos em emergência climática. Temos um planeta para proteger e não nos podemos dar ao luxo de perder mais tempo”, declarou.

As negociações entre o Conselho da UE e o Parlamento Europeu já começaram, e o primeiro-ministro falou em “maior esforço e ambição” para assegurar que a UE cumpre o seu compromisso de atingir a neutralidade carbónica em 2050. Mas não se pronunciou sobre o pomo da discórdia entre as duas instituições: os eurodeputados querem avançar mais depressa do que os Estados-membros, e fixar uma meta intercalar de redução de 60% das emissões de CO2 até 2030 (após uma discussão difícil, os líderes europeus só se mostraram disponíveis a ir até aos 55%).

António Costa apontou ainda outros dossiers legislativos que vão merecer especial atenção da presidência portuguesa: o pacote relativo ao mercado e serviços digitais, que classificou como um “instrumento fundamental para a protecção dos direitos individuais e da soberania democrática e para trazer maior concorrência, estimulando o empreendedorismo e a criatividade”, e o novo Plano de Acção para o Pilar Social da UE, que a Comissão vai apresentar em Março e ao qual Portugal pretende dar o “máximo impulso político”.

Cimeira social

A esse respeito, a presidente da Comissão Europeia saudou a iniciativa portuguesa de organização de uma cimeira social, em Maio, no Porto, para juntar os parceiros sociais, a sociedade civil, as instituições europeias e os Estados-membros. “É nos momentos de crise que o nosso tecido social mais é posto à prova”, reconheceu Ursula von der Leyen, lembrando que nos últimos anos “a sociedade e a economia mudaram muito” e é preciso encontrar soluções para responder às expectativas dos cidadãos.

Pelo seu lado, o primeiro-ministro disse que “pôr em prática os 20 princípios [do Pilar Social] proclamados em 2017 em Gotemburgo” será a “melhor vacina contra as desigualdades, o medo e os populismos que minam as democracias”.

E com essa deixa, deixou mais uma promessa aos eurodeputados, de envidar todos os esforços para desbloquear o impasse interinstitucional e fazer arrancar a conferência sobre o futuro da Europa — “que deve ser centrada nos anseios e angústias dos cidadãos e não nas questões das instituições”, observou. “A conferência deve ser orientada para as políticas e as respostas comuns aos desafios estratégicos que temos de enfrentar num mundo cada vez menos eurocêntrico”, defendeu.