A América depois de Trump: uma colina íngreme de subir

As feridas dos EUA não se curam num dia, mesmo que esse dia traga um novo Presidente com um discurso de apaziguamento. Mas, embora os cães ainda estejam à solta, foi o dia em que a democracia se reergueu, sacudiu o pó e “a América fez o que sempre faz: avança”.

Sim, há a pandemia. Mas sobretudo o lastro de Donald Trump. Por ele, Joe Biden tomou posse à porta fechada. Depois da insurreição violenta, foi preciso construir um muro no coração do centro político dos EUA. Erguer arame farpado, alinhar soldados de dedo no gatilho das armas, fechar pontes, cancelar carreiras de autocarro, suspender comboios, trancar parques, enxotar pessoas.