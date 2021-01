Já se pode acreditar na América?

Joe Biden e Kamala Harris suscitam fantásticas expectativas. Da Ásia à Europa. A nova Administração depressa anunciará mudanças, a começar pelas simbólicas. A mais forte imagem será a do novo Presidente a mandar para o lixo da História as tralhas de Donald Trump. Ainda não será o fim do trumpismo, caso mais sério. Os aliados voltarão a fazer parte dos cálculos estratégicos de Washington. Sabem que não haverá regresso ao passado, que não voltará a antiga “normalidade”, como se o mundo não estivesse em acelerada transformação e o próprio Trump não tivesse existido ou, ainda, como se a China não continuasse em ascensão.

Mas o grande sinal que Joe Biden tem de enviar ao mundo é de outra ordem: a prova de vida da democracia americana. Os EUA continuam a ser uma indispensável âncora no sistema internacional. Mas uma América dilacerada, com as instituições e o sistema político em acelerada corrosão, poderá ser agressiva, mas será incapaz de liderar o que quer que seja.

No mundo de hoje, os Estados Unidos são crescentemente ignorados por médias potências cujas ambições estão a criar situações de caos. Diminui a influência americana, em benefício da China ou da Rússia. Cabe a Biden a tarefa de restabelecer a credibilidade da palavra do Presidente americano e desfazer a ideia de Pequim de que a América entrou em inexorável decadência. Enfim, desfazer a tragédia politica que assolou a América entre 3 de Novembro e 6 de Janeiro.

Como quase sempre, o mundo segue atentamente as convulsões americanas: a campanha dos direitos civis, os protestos contra a guerra no Vietname, o Watergate, a morte de Georges Floyd e o movimento Black Lives Matter e, por fim, o descrédito que Trump lançou sobre o sistema eleitoral. O assalto ao Capitólio, no dia 6 de Janeiro, incentivado pelo próprio Presidente dos EUA, foi o apogeu: a subversão da democracia americana.

Significado do 6 de Janeiro

A imensa afluência às urnas nas presidenciais e, depois, a reacção das instituições perante o golpe de Trump serão um indício da resiliência da democracia. Um mês antes da “infâmia do Capitólio”, advertiu o veterano cientista político Joseph Nye: “Joe Biden fará o que puder para reparar os estragos. Mas o mais fundo problema, sobre o qual muitos se interrogam, é saber se Trump foi apenas um sintoma de declínio da democracia americana. (…) Como garantir que não produzirá um outro em 2024 ou 2028?”

Nye mudou de tom depois do Capitólio: “O dia 6 de Janeiro de 2021, pode vir a ser um dia da infâmia, como o dia 7 de Dezembro de 1941 [ataque japonês a Pearl Harbor], mas ser também um ponto de viragem histórico. Joe Biden foi uma voz tranquilizadora. É muito cedo para ter a certeza de que ele consegue dominar a pandemia, recuperar a economia e alargar um centro político que atenue a polarização – nesse caso poderemos estar a testemunhar o fim e não o princípio de um perigoso período político. Se assim for, a resiliência americana levará à recuperação do nosso soft power.”

Richard Haass, presidente do Council in Foreign Relations, pensa de forma análoga. “A História é útil neste caso. Foi o choque da Grande Depressão que impulsionou o New Deal, e foi Pearl Harbor que acabou com o isolacionismo americano. Se o 6 de Janeiro levar a uma reflexão colectiva e a uma reforma interna, os Estados Unidos podem começar a recuperar o soft e o hard power de que precisam para gerir a rivalidade entre as grandes potências e afrontar os desafios globais. Como quase sempre, a política externa começa em casa. Um mundo pós-americano não será dominado pelos Estados Unidos, o que não significa que deva ser liderado pela China ou definido pelo caos.”

Derradeira nota: para a Europa, trata-se de uma questão duplamente importante. Trump desprezou os aliados, as organizações internacionais e rasgou tratados. É algo sobre que Bruxelas e Washington voltarão a conversar. A América mudou as suas prioridades geopolíticas. A relação com os Estados Unidos não voltará a ser a mesma. Mas precisam um do outro e têm de reinventar a aliança.

Por fim, Trump incentivou governos e políticos autoritários, da Polónia à Hungria, de Marine Le Pen a Matteo Salvini. A queda de Trump começou a ter já alguns efeitos virtuosos. Era a grande bandeira de soberanistas, populistas e neo-autoritários, que subitamente se sentem órfãos. Não esqueçamos que esta é mais importante ameaça política que paira sobre a Europa.