Por que tantas mulheres se vestiram de roxo para a tomada de posse de Joe Biden?

A nova vice-presidente Kamala Harris e as antigas primeiras-damas Michelle Obama e Hillary Clinton vestiram roxo para a tomada de posse de Joe Biden, como 46.º Presidente dos EUA. Já a primeira-dama, Jill Biden, optou por um fato em tweed azul. As escolhas não foram feitas ao acaso e, no fundo, todas representam o mesmo: a conciliação que procuram para o país.

Ainda antes de Kamala Harris chegar ao Capitólio para a tomada de posse da nova administração, já Michelle Obama e Hillary Clinton haviam aparecido vestidas de roxo — num claro apelo à união. Não é novidade que o roxo, resultado da mistura das cores primárias azul (usada pelo Partido Democrata) e vermelho (usada pelo Partido Republicano), é a cor que simboliza o bipartidarismo e é aplicado na pintura do mapa dos EUA para mostrar os estados oscilantes, os chamados purple states – aqueles que uns anos votam Democrata e outros Republicano.

Foto O casal Obama chega à tomada de posse

Foto Hillary Clinton chega vestida de roxo à tomada de posse de Joe Biden

A mensagem que Clinton e Obama queriam transmitir foi reforçada quando a primeira vice-presidente eleita surgiu também ela com um vestido e casaco roxo. E como Harris não deixa nada ao acaso, escolheu para a execução do coordenado sóbrio dois designers afro-americanos: Christopher John Rogers, de Baton Rouge, no Louisiana, e Sergio Hudson, da Carolina do Sul. Ambos já vestiram outras figuras conhecidas como Beyoncé ou mesmo Michelle Obama.

Foto Douh Ehmoff e Kamala Harris na chegada ao Capitólio para a tomada de posse

O coordenado violeta de Kamala Harris é também, avança a Cosmopolitan, uma homenagem a Shirley Chisholm — a primeira mulher a concorrer à presidência dos Estados Unidos em 1972 — por ser esta a cor que a candidata usou nos panfletos da sua campanha eleitoral. A cor evoca também o feminismo por estar presente na bandeira sufragista.

Melania sai de preto e Jill entra de azul

Já a nova primeira-dama, Jill Biden, chegou com um coordenado de vestido e casaco em tweed azul com pormenores em veludo nos punhos e cristais Swarovski com pérolas no colar do vestido. A responsável por vestir a primeira-dama foi a designer do Colorado, Alexandra O’Neill, da marca emergente Markarian.

Incoming First Lady Jill Biden wore an ocean blue wool tweed coat and dress by Alexandra O’Neill, who founded Markarian, her own sustainability-minded label, in 2017 pic.twitter.com/VjCYaIX1vN — VANITY FAIR (@VanityFair) January 20, 2021

O azul parece, assim, ser uma escolha ganha para as primeiras-damas. Recorde-se que, em 2017, também Melania Trump se vestiu de azul. Já esta manhã, ao abandonar a Casa Branca, a ex-modelo escolheu um coordenado em preto — casaco Chanel e vestido Dolce & Gabbana — e óculos de sol, que só tirou do rosto para dizer algumas palavras antes da partida para a Florida.

A escolha de designers americanos por parte da nova primeira-dama Jill Biden e da vice-presidente Kamala Harris pode, assim, indicar uma nova era para a moda na Casa Branca, já que Melania Trump preferiu quase sempre vestir designers europeus.

Foto Melania e Donald Trump na partida de Washington na manhã desta quarta-feira

O que vestiram as primeiras-damas neste dia?

2017 – Melania Trump

No dia da tomada de posse de Donald Trump, a primeira-dama Melania vestiu um coordenado azul céu da autoria de Ralph Lauren, com uma jaqueta de cerimónia, luvas, sapatos e mala a condizer. Então, a ex-modelo foi comparada a Jacqueline Kennedy, que também usou luvas quando o marido, John F. Kennedy, tomou posse em 1961.

Foto Melania Trump com um conjunto Ralph Lauren

2013 – Michelle Obama

Um dos coordenados mais arrojados de Michelle Obama foi precisamente na tomada de posse de Barack Obama para o segundo mandato como Presidente dos EUA. A primeira-dama foi vestida por Thom Browne e usou um casaco com um cinto em pedraria, acompanhado de umas botas em pele e camurça.

Foto Michelle Obama em 2013 na tomada de posse

2009 – Michelle Obama

Para a primeira tomada de posse de Obama, Michelle optou por um coordenado verde-lima da designer cubana Isabel Toledo. A escolha de cor não foi feita ao acaso — a primeira-dama pretendia passar uma mensagem de alegria e esperança.

Foto Michelle Obama em 2009 escolheu a designer Isabel Toledo

2005 – Laura Bush

Em 2005, George W. Bush tomou para um segundo mandato. Laura Bush usou um coordenado de vestido e casaco em branco com alguns brilhos discretos, assinado por Oscar de la Renta. Na altura, a primeira-dama chamou à atenção pela elegância e glamour face à escolha da primeira tomada de posse de Bush.

Foto Laura Bush em 2005

2001 – Laura Bush

Numa “escolha segura”, como há época descreveu o Washington Post, Laura Bush usou para a tomada de posse do marido um coordenado de vestido e casaco em azul celeste da autoria de Michael Faircloth.

Foto Os casais Bush e Clinton em 2001

1997 – Hillary Clinton

Em 1997, na segunda tomada de posse de Bill Clinton, a então primeira-dama Hillary optou por um coordenado em rosa vivo de Oscar de la Renta. Para quebrar o conjunto monocromático, Clinton envergou um vistoso alfinete de peito em dourado.

Foto Família Clinton em 1997

1993 – Hillary Clinton

Com um chapéu e vestida de azul (a cor dos democratas), Hillary Clinton usou um coordenado de vestido e casaco assinado por Connie Fails. Já o chapéu era de Darcy Creech.