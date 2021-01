Lady Gaga e Jennifer Lopez escolhem símbolos da paz para a tomada de posse

A pregadeira dourada em forma de pomba de Lady Gaga não passou despercebida, assim como o branco do coordenado de Jennifer Lopez. As duas cantoras não desperdiçaram, assim, o momento para alinharem no discurso de um país unido, como Joe Biden pediu.

As emoções estiveram ao rubro do lado de lá do Atlântico por diversas razões: Washington D.C. transformou-se nos últimos dias num cenário de guerra; o Presidente cessante Donald Trump recusou-se a passar a pasta, abandonando a Casa Branca antes da chegada do Presidente-eleito; um país extremamente dividido foi convidado a unir-se e a encontrar um caminho de conciliação, quer por vencedores, quer por vencidos.

A dove carrying an olive branch. May we all make peace with each other.

O resto do mundo, porém, não ficou indiferente. E um momento em que, certamente, muita gente se arrepiou, um pouco por todo o globo, foi quando uma emotiva e visivelmente emocionada Lady Gaga “encheu” o ecrã para cantar o hino nacional norte-americano.

E num dia em que o que mais se ouviu falar foi de conciliação, a cantora apresentou-se à altura, com uma enorme pomba dourada com um ramo de oliveira no bico ao peito, numa mensagem de quem anseia por paz. A pregadeira embelezou o casaco azul-marinho, a combinar com uma saia em seda vermelha e em forma de balão, num conjunto Schiaparelli Haute Couture, assinado por Daniel Roseberry. “Que todos nós possamos fazer as pazes uns com os outros”, escreveu Gaga no Twitter a propósito da pomba que carregou.

Quem lhe seguiu não ficou atrás. Jennifer Lopez, de origem porto-riquenha e uma importante voz entre a comunidade latina, apresentou-se num conjunto Chanel, imaculadamente alvo e abrilhantado por botões dourados, para dar voz a This land is our land e America the beautiful.

Note-se que o branco, além de ser símbolo de paz, representa a luta das sufragistas, tendo sido a cor escolhida em diversos momentos políticos, nomeadamente em dois discursos do Estado da Nação de Donald Trump, em 2017 e 2019, tanto por senadoras e representantes democratas como por algumas do Partido Republicano. Durante a apresentação, a cantora deixou uma mensagem em espanhol: “Uma nação indivisível, com liberdade e justiça para todos.”