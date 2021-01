"Um novo dia para a América". Biden já é o Presidente dos Estados Unidos

Joseph Biden é oficialmente Presidente dos Estados Unidos da América. O democrata de 78 anos tomou esta quarta-feira posse, no Capitólio, com a cerimónia a ser acompanhada por várias figuras que marcam ou marcaram o panorama político norte-americano – e com o seu antecessor, Donald Trump, já na Florida, para onde viajou esta manhã.

"Hoje, comemoramos a vitória, não de um candidato, mas de uma causa - a causa da democracia", disse o novo Presidente dos EUA, Joe Biden, no início do seu discurso de tomada de posse.

Esta manhã, Biden recorreu ao Twitter para dizer que esta quarta-feira marcava "um novo dia na América".