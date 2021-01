Uma homenagem aos 400 mil mortos pela covid-19 nos EUA — na véspera da tomada de posse de Biden

Um dos primeiros actos do presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, em Washington foi participar num memorial em homenagem aos 400 mil americanos que já perderam a vida devido ao vírus que causa a covid-19.

A cerimónia foi a primeira a nível federal para recordar as vítimas da covid-19 no país. Teve lugar no último dia da presidência de Donald Trump, cuja Administração foi responsabilizada por uma resposta à pandemia que fez dos EUA o país com o maior número de mortes em todo o mundo.

A homenagem incluiu um momento de silêncio pelas vítimas e 400 badaladas dos sinos de Georgetown para honrar simbolicamente os mortos da covid-19.