Wall Street recebe novo presidente dos EUA com novos máximos

Os índices bolsistas S&P 500 e Nasdaq, da bolsa de Nova Iorque, atingiram no arranque da negociação desta quarta-feira novos máximos, ao mesmo tempo que, em Washington, Joe Biden se tornava o 46.º presidente dos Estados Unidos da América e Kamala Harris vice-presidente.

O Dow Jones Industrial Average subia 0,63%, para 31.125,72 pontos, o S&P 500 ganhava 1,13%, para 3842,01 e o tecnológico Nasdaq Composite avançava 1,73%, para 13.424,96 pontos, também influenciado pela valorização da Netflix, cujos títulos progrediram 14% durante a sessão. A empresa anunciou os seus últimos resultados antes da abertura da praça norte-americana e avisou os investidores que não precisa já de financiamento avultado para a sua produção própria de filmes e séries de televisão.

Segundo a agência noticiosa Reuters, oito dos 11 sectores que compõem o S&P estão a obter ganhos na negociação desta tarde, com destaque para acções das tecnológicas e companhias de serviços de comunicações.

Desde que decorreram as eleições presidenciais dos EUA em Novembro último, o industrial Dow Jones já valorizou 17%. Se até ao final da negociação de hoje (à noite na hora de Lisboa) a tendência se mantiver, Biden terá um arranque de mandato positivo pelo menos em Wall Street. Falta saber qual será o balanço daqui a quatro anos, que irá rivalizar com uma valorização de 57% do Dow Jones durante o mandato de Donald Trump e de 72% o primeiro mandato de Barack Obama, segundo as contas da Reuters.