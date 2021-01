Perante a sua segunda crise, Biden vai mais longe no apoio à economia

Não é a primeira vez na sua vida que Joe Biden assume um cargo na Casa Branca com a economia norte-americana em crise e a precisar, com urgência, de um apoio financeiro em larga escala por parte do governo federal. A experiência semelhante que teve no passado pode ajudar o novo presidente, mas as características únicas da actual crise económica, com a pandemia como principal obstáculo a enfrentar, fazem com que, mesmo beneficiando das lições do passado, os riscos e as incertezas sejam agora tão grandes como o foram na crise anterior.