Recuperação parcial da economia interrompida a partir de Novembro

Os meses de Novembro e Dezembro de 2020 marcaram uma “interrupção da recuperação parcial” da actividade económica observada desde Maio, embora a confiança dos consumidores e o clima económico tenham melhorado no último mês do ano, informou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Em Portugal, não considerando médias móveis de três meses, a informação disponível para Novembro e Dezembro revela uma interrupção da recuperação parcial da actividade económica observada desde Maio. No entanto, os indicadores de confiança dos consumidores e de clima económico aumentaram em Dezembro face ao mês anterior”, lê-se na Síntese Económica de Conjuntura do Instituto Nacional de Estatística (INE), que sintetiza um conjunto de indicadores quantitativos que reflectem a evolução da economia.

Segundo o INE, “o mesmo sucedeu com os indicadores de confiança na indústria transformadora, na construção e obras públicas e, de forma ligeira, no comércio”, tendo a excepção ocorrido nos serviços, em que o indicador diminuiu.

Novembro é apontado pelo INE como tendo sido, no quarto trimestre de 2020, “o mês mais negativo para a actividade económica”.

O indicador de actividade económica registou um nível próximo ao observado no mês anterior (-1,7 pontos, face aos -1,8 pontos de Outubro), suspendendo o perfil de recuperação observado entre Abril e Setembro, após ter registado o mínimo da série em Abril, refere.

Por sua vez, o indicador de clima económico, que sintetiza os saldos de respostas extremas das questões relativas aos inquéritos às empresas, já disponível para Dezembro, aumentou ligeiramente (situando-se nos -0,1 pontos], após ter interrompido no mês anterior o perfil de recuperação observado desde Maio.

Entre os indicadores analisados, o INE recorda que o montante global de levantamentos nacionais, de pagamentos de serviços e de compras em terminais de pagamento automático na rede multibanco registou, em termos homólogos, reduções de 11,8% e 7,8% em Novembro e Dezembro, respectivamente (decréscimo de 6,3% em Outubro).

Já as vendas de veículos automóveis caíram em Dezembro 19,6% nos automóveis ligeiros de passageiros, 19,1% nos comerciais ligeiros e 15,7% nos veículos pesados (-27,9%, -1,4% e +16,7% em Novembro, respectivamente).

Taxa de desemprego recua para 7,2%

O INE reporta também que, de acordo com as estimativas mensais do Inquérito ao Emprego, a taxa de desemprego (15 a 74 anos), ajustada de sazonalidade, situou-se em 7,2% em Novembro, menos 0,3 pontos percentuais do que em Outubro (8,1% em Agosto de 2020 e 6,7% em Novembro de 2019).

A taxa de subutilização do trabalho foi de 14%, menos 0,9 pontos percentuais do que no mês anterior (12,5% no período homólogo de 2019), e a estimativa da população empregada (15 a 74 anos), também ajustada de sazonalidade, diminuiu 0,9% em termos homólogos (taxa de -1,7% em Outubro), mas aumentou 0,6% face ao mês anterior.

Em 2020, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) registou uma variação média anual nula (0,3% em 2019) e uma variação homóloga de -0,2% em Novembro e Dezembro.

Quanto ao índice de preços na produção da indústria transformadora, apresentou em Dezembro uma taxa de variação homóloga de -4,9% (-5,2% no mês anterior), excluindo a componente energética, de -0,8% em Novembro e Dezembro.

Os preços das matérias-primas e do petróleo apresentaram variações em cadeia de 8,8% e 13,9%, respectivamente (foram de 5,8% e 5,7% em Novembro).