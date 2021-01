Produção de seguros recua 18,7% em 2020, com forte contributo do ramo vida

A actividade seguradora sofreu uma forte contracção em 2020, explicada em grande parte pela pandemia de covid-19. O volume da produção (prémios pagos pelos subscritores) de seguro directo em Portugal foi de 9,9 mil milhões de euros, um decréscimo de 18,7% face ao ano anterior, revelou esta quarta-feira a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF).

Os principais ramos da actividade seguradora mostraram evoluções contrárias: o ramo vida registou um decréscimo de 34,8%, tendência que se tem acentuado nos últimos anos, e o não vida cresceu apenas 3%.

Os dados (provisórios) da ASF, responsável pela supervisão prudencial de 88,9% das seguradoras em actividade em Portugal (cerca de 8,8 mil milhões de euros de produção), mostram que, no ramo vida, o peso dos planos de poupança reforma (PPR) diminuiu 19,3 pontos percentuais (de 44,8% em 2019 para 25,5% em 2020).

Esta evolução reflecte a queda de 62,9% verificada na sua produção, tendência que se verifica há vários anos, explicada pelo volume de resgates antecipados, possíveis em mais situações, e a menor subscrição de novos.

No ramo não vida, destacam-se os aumentos de 3,2% nos seguros de acidentes e doença (3,2%), de 4,3% nos de “incêndio e outros danos” e 2,1% no ramo e automóvel.

A Fidelidade continua a apresentar a maior quota de mercado do ramo vida nos últimos três anos, com 25,7% do mercado, tendo passado, em 2020, a liderar também o ramo não vida, com uma quota de mercado de 28,4%.

No ano passado, e no que respeita à estrutura do mercado das empresas de seguros sob supervisão prudencial da ASF, verificou-se uma diminuição de duas empresas de seguros, por fusão, e verificou-se a saída de três sucursais.