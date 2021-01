Real Madrid eliminado da Taça do Rei por equipa da III divisão

O Real Madrid foi esta quarta-feira eliminado nos 16 avos-de-final da Taça do Rei, caindo no reduto do modesto Alcoyano, equipa do terceiro escalão, que venceu por 2-1 no prolongamento.

Em Alcoy, na Comunidade Valenciana, os “merengues” adiantaram-se no marcador antes do intervalo, com um golo do central brasileiro Éder Militão (45'), mas permitiram o empate, alcançado pelos locais a dez minutos dos 90, com um golo de José Solbes.

????? Zidane: "Los jugadores lo han dado todo en el campo. Hemos tenido ocasiones para meter el segundo gol y cuando no lo metes, puede pasar lo que nos ha pasado."#RMCopa pic.twitter.com/FZ1FkcqBgF — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 20, 2021

No prolongamento, e com o Alcoyano já reduzido a dez unidades por expulsão de Ramon López (110'), o Real Madrid acabou mesmo eliminado por um golo de Juanan Casanova (115').

O Real Madrid apresentou um onze alternativo frente ao quarto classificado da segunda divisão B espanhola, tendo recorrido, em desespero, a Benzema, Hazard, Kroos e Asensio, que não puderam evitar o escândalo.

De tarde, a Real Sociedad vencera (0-2) o Córdoba, adversário do terceiro escalão. O brasileiro Willian José bisou (57 e 84').