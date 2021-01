Liga inglesa vai permitir substituições extra em casos de concussão cerebral

De acordo com este protocolo, a substituição adicional é igualmente permitida à equipa adversária.

A Liga inglesa aprovou a introdução de substituições adicionais em casos de concussão cerebral durante um jogo, possibilidade que beneficia ambas as equipas em campo.

A regra, que já foi aprovada pelo International Board (IFAB), órgão que regulamenta as regras do futebol, será colocada em prática quando este organismo acertar os procedimentos médicos com a FIFA.

De acordo com este protocolo, serão permitidas no máximo duas substituições adicionais em caso de se verificar uma concussão cerebral, uma possibilidade igualmente permitida à equipa opositora durante essa partida de futebol.

Estas substituições são independentes do número de alterações que cada equipa já tenha feito.

A introdução desta regra é um debate antigo, mas foi retomado com maior intensidade nas últimas semanas depois de num Wolverhampton-Arsenal o mexicano Raúl Jiménez ter fracturado o crânio num choque com David Luiz, ambos antigos futebolistas do Benfica.

Em vez de sair, o avançado acabou por permanecer em campo mais 45 minutos sob o comando técnico de Nuno Espírito Santo. Está de baixa há cerca de dois meses e ainda não se perspectiva o regresso aos relvados.