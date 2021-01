Impiedoso com o drama alheio, Sp. Braga elimina Benfica

Nesta quarta-feira, a defesa do Benfica, pouco rotinada - quer no sistema, quer no entrosamento entre os jogadores -, comprometeu.

O que nasce torto, tarde ou nunca se endireita. Foi sob esta premissa popular que o Benfica caiu nesta quarta-feira na final a quatro da Taça da Liga.

Para o Benfica, a meia-final começou mal – “infectada” pela entrada em força do novo coronavírus no plantel – e acabou pior. Perdendo por 2-1 frente ao Sp. Braga, os “encarnados” caíram aos pés de uma equipa impiedosa com o drama e com os problemas alheios – quer a nível de covid-19, quer a nível de confusão táctica no Benfica, que tão bem os minhotos exploraram.

A final da Taça da Liga, no próximo sábado, colocará os minhotos frente-a-frente com o Sporting.

Mudança táctica

Jorge Jesus costuma dizer que, apesar de já o ter usado no início da carreira, evita utilizar o sistema de três centrais, por considerar que é o mais difícil de trabalhar. Ainda assim, deu uma oportunidade a esta via táctica: pela primeira vez na época, o Benfica iniciou o jogo num misto entre 3x4x3 e 3x5x2. Pelo visto neste jogo, talvez não volte a fazê-lo.

Positivo/Negativo Positivo Galeno Não decidiu sempre bem, mas deu muitos problemas a João Ferreira, Todibo e Ferro. No fundo, a quem lhe apareceu pela frente.

Positivo Fransérgio Bom jogo do brasileiro, que ajudou a equilibrar forças no meio-campo, como terceiro médio, e a criar problemas ofensivamente, como segundo avançado. Ainda esteve perto do golo. Negativo Todibo Chegou a parecer uma lufada de ar fresco na construção, mas cedo se percebeu que seria mais um permanente problema defensivo. Foi substituído.

Negativo Taarabt Foi um desequilibrador, mas no mau sentido do termo. Chegou a parecer uma solução no início da temporada, mas, nesta fase, parece ser apenas um problema.

Apesar de pouco rotinado, quer no sistema quer no “onze” escolhido, o Benfica até entrou melhor na partida. Mais agressivo nos duelos e, sobretudo, a conseguir ter Pizzi e Taarabt de frente para o jogo, como mais gostam. Sem ser sufocante, o Benfica conseguiu um cabeceamento de Darwin aos 21’ e um remate de Pizzi aos 25’.

A equipa minhota só atacava a espaços e sempre pela mesma via: procura da profundidade, tentando colocar a nu a falta de rotina de uma linha defensiva nova em todos os domínios.

O Sp. Braga, sagaz nessa análise, fê-lo aos 21’, com Weigl a impedir Ruiz de se isolar, e aos 23’, com uma jogada do lado direito a acabar com novo remate de Ruiz, novamente salvo pela defesa “encarnada”.

Aos 28’, os minhotos procuraram uma derivação desta via. Num canto curto, convidaram a defesa adversária a subir, antes de colocarem a bola nas costas. Foi Ricardo Horta o criador e Ruiz o finalizador. Com sucesso, fazendo o 1-0.

Os minhotos, que, entretanto, já tinham equilibrado o jogo de pares no meio-campo (decisivo para neutralizar o bom início do Benfica), gostaram, naturalmente, desta “receita”, e uma jogada em tudo idêntica, aos 39’, deixou Fransérgio na cara do golo. Cabeceou para fora.

Em ambas as ocasiões a linha defensiva do Benfica, pouco rotinada, deixou-se “enganar” na luta do fora-de-jogo. E isto viria a ser repetido mais tarde por um Sp. Braga impiedoso com a confusão na defesa adversária.

Em matéria ofensiva, o Benfica acabou bem a primeira parte. Avisou aos 42’ – Darwin rematou ao poste –, 43’ – Seferovic cabeceou fraco – e 44’ – Darwin sofreu penálti. E Pizzi converteu, levando tudo empatado para o intervalo.

Todibo comprometeu

Logo após o intervalo, Darwin criou no corredor esquerdo e permitiu a Pizzi rematar para defesa de Matheus. Algo que não mais se viu.

Tendo Todibo na primeira fase de construção, o Benfica ganhou e perdeu: inicialmente até pareceu ganhar capacidade de colocar mais rapidamente a bola em zonas de criação, mas perdeu no risco que o francês corre em cada posse de bola e que expôs, naturalmente, a equipa “encarnada”.

E talvez Jorge Jesus contasse com isso quando optou pelo sistema de três centrais – que protege mais a equipa dos “desvarios” técnicos de Todibo. Mas se o Benfica sobreviveu aos passes falhados do central não poderia sobreviver ao mau posicionamento defensivo.

Depois dos dois lances de descoordenação defensiva na primeira parte, o Benfica, novamente numa bola aérea nas costas, somou mais outro, aos 59’. Todibo foi, dessa vez, o autor do pecado e Tormena, sozinho, cabeceou para o 2-1, um minuto depois de Fransérgio já ter tido espaço para cabecear à trave. Todibo sairia pouco depois.

Com as entradas de Pedrinho e Everton, o Benfica voltou a tomar conta do jogo. Os brasileiros deram mais soluções e, sobretudo, obrigaram o Sp. Braga a baixar linhas. Tal permitiu que o Benfica controlasse a partida, mas nem por isso ajudou os “encarnados” a serem mais fortes e perigosos. Não foram, até pelo evidente desgaste nos últimos minutos.

Nesta quarta-feira, a defesa do Benfica, pouco rotinada quer no sistema quer no entrosamento entre os jogadores, comprometeu. Resta saber se são dores de crescimento de um sistema táctico a repetir mais tarde ou se são dores de um sistema… a não repetir. Ri-se um Sp. Braga sagaz e impiedoso.