Bernardo Silva dá liderança ao Manchester City

O Manchester City venceu esta quarta-feira o Aston Villa, por 2-0, no Etihad Stadium, em partida da 19.ª jornada da Premier League, assumindo provisoriamente - e com um jogo em atraso - a liderança do campeonato, com 38 pontos em 18 encontros, a par do Leicester City.

Foi já à entrada dos dez minutos finais que Bernardo Silva desbloqueou o jogo que garantiu a nona vitória consecutiva do Manchester City (sexta no campeonato) e a liderança da liga inglesa. O médio português marcou o primeiro golo da temporada na Premier League na sequência de uma reposição de bola do guarda-redes do Aston Villa que Bernardo Silva interceptou de cabeça, antes de uma intervenção desastrada de um adversário a permitir novo roubo de bola e o remate certeiro do português.

O Manchester City corria o risco de empatar, depois de João Cancelo ter enviado um remate à barra e de Rúben Dias ter evitado, com um corte providencial, que os visitantes se adiantassem, quando Bernardo Silva resolveu o problema.

O jogo, sob chuva copiosa, tinha forçado Pep Guardiola a substituir Kyle Walker e Kevin de Bruyne, ambos com queixas físicas, aumentando a ansiedade que Bernardo Silva afastou ao minuto 79. O Manchester chegaria ao 2-0 na sequência de uma grande penalidade convertida por Gundogan (90').