Benfica revela mais duas infecções no plantel: são já sete

Avolumam-se os casos de covid-19 no Benfica. Nesta quarta-feira, os “encarnados” anunciaram que mais dois futebolistas, no caso Otamendi e Nuno Tavares, estão infectados com o novo coronavírus e vão falhar o jogo desta quarta-feira, com o Sp. Braga, para a Taça da Liga.

“O defesa central Otamendi e o defesa-esquerdo Nuno Tavares testaram positivo ao novo coronavírus nesta quarta-feira”, adianta o Benfica, em comunicado o clube, acrescentando que estes dois casos surgiram nos mais recentes testes de diagnóstico à covid-19.

Na terça-feira, o Benfica deu conta de 17 casos na estrutura profissional, colocando em causa a entrada em competição da equipa nas próximas semanas. A decisão foi de ir a jogo, sendo que Jorge Jesus não poderá contar com Otamendi e Nuno Tavares, nem com Vertonghen, Diogo Gonçalves, Grimaldo, Gilberto e Waldschmidt.