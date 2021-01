Pedro Barreiro está sempre a criar no intervalo entre as ideias

A última ideia artística de Pedro Barreiro (no momento em que este texto está a ser escrito) aconteceu às 22h41, na noite de sábado, 16 de Janeiro. Foi a 25ª ideia que o artista e programador do espaço Rua das Gaivotas 6, em Lisboa, assinalou desde que iniciou a 11 de Novembro a sua performance ininterrupta e por tempo indeterminado An Artist Is Always Working. Podendo ser acompanhada em permanência através do site alwaysworking.art, esta é uma proposta singular de Pedro Barreiro, apresentada quase como uma performance estatística, em que qualquer espectador — mais ou menos voyeurista — pode inteirar-se, a cada momento, da localização do performer e aceder a um tratamento frio e numérico das ideias que vai acumulando e partilhando com o público. E ficamos assim a saber que há uma concentração particular de ideias na zona do Príncipe Real, que durante o segundo mês o dia mais proveitoso foi a sexta-feira ou que, até ao momento, Pedro Barreiro regista 0,015 ideias por hora ou 10,945 ideias por mês.