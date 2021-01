Testes rápidos arrancam quarta-feira nas escolas de concelhos com maior risco de contágio

Alunos, professores e funcionários de escolas secundárias públicas e privadas localizadas em concelhos de risco extremamente elevado de infecção pelo novo coronavírus vão começar a ser testados com testes rápidos de antigénio já a partir desta quarta-feira, adiantam os ministérios da Saúde e da Educação em comunicado conjunto.

A realização de testes rápidos nas escolas estava prevista desde o início de Novembro na Estratégia Nacional de Testes, da Direcção-Geral da Saúde. A campanha vai avançar agora nas escolas dos concelhos com maior risco de contágio mas, se forem identificados surtos activos nos estabelecimentos de ensino, a testagem será intensificada e dada prioridade a todas as escolas afectadas, “independentemente do grau de ensino” a que pertençam, acrescentam os ministérios.

Mas os encarregados de educação terão que preencher um modelo de consentimento informado e os directores das escolas terão que assegurar “as condições logísticas necessárias para a realização dos testes”, lê-se no comunicado. A coordenação deste processo será levada a cabo, localmente, pelos delegados regionais de educação em articulação com os delegados regionais de saúde.

A realização de testes de antigénio “visa aumentar a rapidez da detecção e rastreamento de eventuais casos de SARS-CoV-2, em alunos, pessoal docente e não docente”, explicam os ministérios.

Em vigor desde Novembro, a Estratégia Nacional de Testes para SARS-CoV-2 determina que em situações de surto não só em escolas, mas também em lares ou outras instituições, devem ser utilizados preferencialmente testes rápidos de forma a que seja possível “rapidamente as medidas adequadas de saúde pública”.

Como funcionam estes testes rápidos? A principal diferença é que, em vez de pesquisarem o RNA (o material genético do próprio vírus), vão pesquisar o antigénio — proteínas específicas do vírus. Estes testes dependem, tal como os tradicionais, de uma zaragatoa nasofaríngea que é depois colocada num líquido que induz a libertação do vírus. A técnica é semelhante à dos testes de gravidez e permite uma reacção em tempo real.