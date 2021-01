Reservas de sangue com níveis preocupantes: “Temos de restabelecer os níveis”

O presidente da Federação Portuguesa de Dadores Benévolos de Sangue (Fepodabes), Alberto Mota, confirmou ao PÚBLICO que as reservas de sangue em Portugal estão a atingir níveis preocupantes. “Só estamos tranquilos quando todos [os tipos] estiverem com resposta para mais de dez dias”, disse.

Nesta terça-feira, e relativamente à reserva do Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST), os tipos O+, O-, A-, B+ têm reservas de quatro a sete dias; B- e A+ até quatro dias; AB- de sete a dez dias; e AB+ mais de dez dias. A informação consta do site dador.pt, do IPST.

“Esses são os dados referentes à disponibilidade do IPST, que recolhe 60% das colheitas de sangue. Sobre os hospitais não tenho dados neste momento”, afirmou. Alberto Mota admite que a pandemia e o confinamento estarão a contribuir para a situação, embora ressalve que, “tradicionalmente, nesta altura”, há “sempre uma descida de dádivas de sangue”: “Tem os picos do Inverno e do Verão, em que desce sempre um pouco. Em Janeiro, Fevereiro e Agosto temos normalmente descidas. Este ano, temos ainda o problema da pandemia. O confinamento faz com que muitas empresas estejam em teletrabalho, não se fazendo tantas colheitas.”

E enumera dificuldades: “As unidades móveis não estão a circular pelas grandes praças, porque nessas unidades não é possível assegurar o distanciamento entre as pessoas, por isso é que se tem de procurar espaços alternativos, e aí enfrentam dificuldades por causa do receio das instituições relativamente à cedência de espaços.”

Alberto Mota admite que as pessoas também estarão “com receio”. Por isso, apela: “Dar sangue é seguro, as pessoas não precisam de ter medo, e está previsto nas excepções do confinamento.”

“Todos os dias precisamos de mil unidades de sangue para fazer face ao consumo no país, as colheitas não estão a produzir esse número. Temos de restabelecer os níveis para poder responder em pelo menos dez dias. Mesmo que as cirurgias possam ter sofrido algum abrandamento, o país deve estar preparado para responder também às necessidades de outros problemas de saúde que não a covid-19 e ter estes stocks de sangue garantidos”, diz.

Stock como “nunca tinha visto"

Álvaro Beleza, director do serviço de sangue do Hospital Santa Maria, também reconheceu, na SIC Notícias, que viu o stock como “nunca tinha visto”. “É natural que, quando há confinamento e nesta situação toda, os dadores também se acanhem um pouco. Estamos numa situação difícil e, nomeadamente, no grupo A+. Não temos menos 10%. Temos bastante menos do que costumamos ter”, diz.

Por isso, apela aos dadores: “É uma das poucas excepções para que as pessoas devem poder sair de casa, doarem sangue nos hospitais, no Instituto Português do Sangue, porque isso realmente faz muita falta, dado que temos de continuar a tratar os doentes de oncologia, de cancro, de outras patologias, e continuamos a operar. Eles precisam de sangue, além dos doentes covid-19 que também precisam”, frisa. Garante que dar sangue “é seguro”, que há “todos os cuidados” e acrescenta não ter havido qualquer caso “de contaminação” de “ninguém que tem estado nas colheitas”. “É seguro, é urgente e é necessário”, insiste.

Relata que, na segunda-feira de manhã, viu “o stock como nunca tinha visto”: “E eu já estou nesta especialidade há mais de 30 anos, confesso que já não me surpreendo com muita coisa, mas fiquei preocupado. Nós hoje temos um décimo daquilo que precisávamos de ter para estar tranquilos. E, nomeadamente, o grupo A”, diz. “Também está demonstrado em alguns estudos clínicos que, nos doentes covid-19, nomeadamente, atingem mais os doentes do grupo A e, portanto, estamos com carências maiores no grupo A”, especifica.

Ainda assim, assegura que, até agora, não tem faltado sangue: “O sangue é essencial à vida e, apesar de termos cada vez mais alternativas, e termos diminuído nos últimos anos 30% as transfusões de sangue, porque cada vez mais há alternativas ao sangue, e é isso que fazemos, é essencial e, portanto, precisamos do sangue para continuar a poder fazer cirurgias, como estamos a fazer, para ter hospital de dia, transfusões em doentes que necessitam, e até agora não tem faltado, mas o sangue é algo que falta sempre”, nota, acreditando, porém, que “os dadores nunca falham” na solidariedade.

O problema não é novo. Em Outubro, o IPST já alertava para o facto de Portugal estar “com níveis baixos de reservas de sangue”, apelando aos dadores ou a quem tem condições para o ser, para irem dar sangue. Se, também em Março, o mesmo instituto indicava estar a sofrer “uma forte redução no número de dadores”, por causa dos efeitos da pandemia, tendo decidido avançar para o nível amarelo de alerta; em Abril explicava igualmente que a redução nas colheitas em Março foi acompanhada por uma redução nos consumos, com menos cirurgias nos hospitais.

O PÚBLICO enviou questões ao IPST, aguardando resposta.