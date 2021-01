“É a loucura total” nos hospitais. Os médicos estão “exaustos e em sofrimento ético”

Numa altura em que as mortes por covid-19 atingem novos máximos, e em que os internamentos hospitalares aumentaram 84% desde o início do ano, superando já os cinco mil doentes, cada vez mais hospitais dão sinais de ruptura. Em muitas urgências, pratica-se “uma medicina de catástrofe”, com médicos e enfermeiros exaustos, desesperados e “em sofrimento ético” por não conseguirem chegar a todos os doentes. Nos cuidados intensivos, a ruptura vive-se “em câmara lenta” e mudam-se os critérios de admissibilidade dos doentes, por falta de camas. O PÚBLICO fez uma ronda pelos profissionais que, a partir dos hospitais, dão conta do desespero dos que estão na linha da frente do combate à pandemia. E todos lamentam a ausência de medidas mais duras, para manter as pessoas em casa, porque neste momento, como diz o director do serviço de pneumologia do Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra, Carlos Robalo Cordeiro, a prioridade devia ser “salvar vidas e não salvar eleições”.