Há novas suspeitas de actuação criminosa de inspectores da PJ no caso Rui Pinto

Os juízes que estão a julgar o pirata informático Rui Pinto mandaram extrair uma certidão das declarações prestadas em tribunal por uma inspectora da PJ e por um colega seu. O objectivo é que possa vir a ser aberto um processo-crime visando apurar se cometeram os crimes de falsas declarações ou de falsidade de documento.

É a segunda certidão deste julgamento visando inspectores da PJ. A primeira foi deduzida em Dezembro, com o objectivo de apurar se o inspector Rogério Bravo se tinha comportado de forma criminosa ao ter alegadamente indicado à Doyen o nome de um jornalista que poderia ajudar o fundo de investimento a divulgar uma versão alternativa dos factos àquela que estava a ser divulgada pelo site Football Leaks sobre os seus negócios no universo do futebol. ​

Na altura ninguém podia adivinhar, mas a conversa que teve lugar numa quarta-feira do Outono de 2015 na estação de serviço de Oeiras ia revelar-se fulcral para o processo judicial hoje conhecido como Football Leaks. Dois homens fortes do fundo de investimento Doyen, ligado à venda de passes de jogadores, iam encontrar-se com o representante legal do principal responsável do site onde andava a ser divulgada informação confidencial sobre os negócios do mundo da bola.

Seria preciso esperar muito tempo até Rui Pinto se tornar conhecido como o pirata informático que criou o Football Leaks e que se introduziu nos sistemas informáticos que quis e lhe apeteceu, da Procuradoria-Geral da República aos principais clubes de futebol portugueses, passando por escritórios de advogados. E também não foi no encontro na estação de serviço que o então advogado do hacker, Aníbal Pinto, revelou a sua identidade.

Mas foi terá sido nesta reunião que os três homens discutiram quanto havia de ser pago a Rui Pinto para que parasse de divulgar os contratos com clubes e jogadores de futebol nos quais a Doyen estava envolvida. Quanto valia a imagem do fundo de investimento para os seus responsáveis? Um milhão? Meio milhão?

Embora ainda desconhecesse a identidade do habilidoso das proezas informáticas, a Polícia Judiciária soube do encontro em Oeiras a tempo de conseguir montar uma operação de vigilância. Para o terreno foram destacados dois inspectores, um dos quais, Hugo Monteiro, foi ouvido esta terça-feira de manhã no julgamento em que Rui Pinto e o seu ex-advogado Aníbal Pinto se sentam no banco dos réus. Ambos são acusados de tentar extorquir dinheiro à Doyen. E aquilo que os dois inspectores ouviram nessa tarde podia ter-se revelado crucial para apurar o que efectivamente se passou.

O problema é que, apesar de se terem sentado numa mesa que estaria a menos de três metros dos seus alvos e de o snack-bar se encontrar sem mais clientes, não conseguiram ouvir toda a conversa, que durou cerca de uma hora. Hugo Monteiro disse até aos juízes do Campus da Justiça de Lisboa que a missão de que estavam incumbidos não era sequer era escutar o que diziam os suspeitos – e sim perceberem se havia entrega de algum objecto entre os intervenientes que pudesse levar a detenções em flagrante delito, uma vez que se podia tratar de um pagamento. Isso e “garantir a segurança do espaço”.

Terá sido por isso que quando o advogado da Doyen se levantou para ir ao WC e o representante de Rui Pinto ficou sozinho com o administrador da Doyen, Nélio Lucas, nenhum dos dois inspectores terá ouvido as palavras que trocaram entre si. Garante Aníbal Pinto que foi nesta altura que o seu interlocutor lhe ofereceu um milhão para que denunciasse a identidade do hacker. “Estávamos ali para garantir a segurança do espaço. Quando chegava alguém perdíamos o fio à conversa”, justificou-se o inspector em tribunal.

“Aquilo foi um encontro de negócios, em que Aníbal Pinto se apresentou como intermediário de um negócio de um milhão ou de meio milhão”, disse, relacionado com a contratação pela Doyen do hacker responsável pelo Football Leaks. Hugo Monteiro recorda-se de os homens do fundo de investimento terem questionado a legalidade do negócio, que segundo uma proposta que lhes foi apresentada por Aníbal Pinto consistia em pagarem 1800 euros mensais a Rui Pinto em troca da sua alegada contratação como perito informático durante três a cinco anos, para evitar ataques online à Doyen. Mas diz que o advogado do pirata informático lhes apresentou a transacção como um negócio tranquilo.

Entretanto, da parte da tarde a colega de Hugo Monteiro, a inspectora Aida Freitas, surpreendeu os juízes ao garantir que não ouviu rigorosamente nada da conversa, por a mesa onde se encontravam estar demasiado distante da dos suspeitos. Apesar disso, assinou juntamente com o colega o relato de diligência externa confirmando alguns extractos da conversa. “Assinei de cruz, erradamente. Mais tarde, quando soube o que lá estava escrito, disse aos meus superiores hierárquicos que se tivesse sabido antes não teria assinado”.

Perante a crescente estupefacção dos magistrados – “Percebe a gravidade disto?!”, perguntou-lhe a juíza que dirige o julgamento –, Aida Freitas acabou por afirmar algo ainda mais bizarro: que é comum os inspectores assinarem documentos de serviço sem sequer os lerem: “Muitos de nós assinamos as coisas sem as lermos”. Se o colega que assinou o relatório conseguiu ou não ouvir a conversa, disse ignorá-lo: “Não vou falar das condições auditivas dele, podem ser melhores que as minhas”. Mas esclareceu depois não sofrer de nenhum problema de surdez. Desmentiu porém que a mesa estivesse assim tão próxima dos alvos - falou em mais de cinco metros - e assegurou haver mais gente no estabelecimento.

A inspectora trabalha agora na Unidade Nacional de Combate à Corrupção, mas em 2015 estava ligada à investigação da criminalidade informática.