Ministro da Economia com teste positivo à covid-19

O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, teve um teste positivo à covid-19, anunciou nesta terça-feira o gabinete do governante num comunicado enviado às redacções. Desde sábado, 16 de Janeiro, que o ministro está em isolamento profiláctico, após contacto com o ministro da Finanças, João Leão, que também está infectado com o SARS-CoV-2, vírus que dá origem à doença covid-19.

Siza Vieira foi testado após apresentar alguns dos sintomas do novo coronavírus, esclarece a mesma nota.

Os ministros do Ambiente e da Acção Climática, João Pedro Matos Fernandes, e do Mar, Ricardo Serrão Santos, também entraram em isolamento profiláctico na segunda-feira, por determinação das autoridades de saúde, tendo, entretanto, recebido testes negativos.