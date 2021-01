Marisa visita restaurante onde “a incerteza” dos dias deixa negócio em risco de não voltar a abrir portas

A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda dedicou parte do dia ao sector da restauração, lamentando a demora na atribuição dos apoios que não chegam a todos e voltou a criticar a resistência do Governo em avançar para a requisição civil.

No restaurante de Luís Rebelo “a incerteza é o caos”. O resumo é feito às portas d’ A Casa do Peixe, em Setúbal, onde o quadro da ardósia que habitualmente mostra o menu do dia espelha agora o desespero de todo o sector da restauração. Sem ter recebido nenhum apoio do Estado, Luís Rebelo luta para manter o espaço que há dez anos transformou: da antiga taberna nasceu a sala do restaurante e anexa a ela está uma esplanada coberta, que ninguém adivinharia ter sido outrora um ferro velho. E Marisa Matias foi ouvi-lo.