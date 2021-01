Marisa Matias e Miguel Esteves Cardoso trocaram elogios numa conversa que teve pão e queijo

A conversa começou com uma declaração de amor (e mútua admiração). Primeiro de Miguel Esteves Cardoso para a candidata presidencial e depois da “fã” Marisa Matias para o escritor e cronista do PÚBLICO. Nesta edição das Conversas Improváveis entre um candidato à Presidência da República e um colunista do PÚBLICO falou-se de queijos, de pão, das marcas deixadas pelas raízes e do que é, afinal, ter tempo.