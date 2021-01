Governo adopta medidas mais duras e aumenta o policiamento

O primeiro-ministro, António Costa, anunciou nesta segunda-feira que as medidas restritivas do estado de emergência vão endurecer para obrigar os cidadãos a ficarem em casa e, assim, travar-se o aumento dos contágios por covid-19. Simultaneamente, o Governo decidiu agravar a fiscalização por parte das forças de segurança. No briefing após a reunião do executivo, o primeiro-ministro reafirmou que as escolas abertas e esclareceu que também os ATL estão a funcionar.