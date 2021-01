Demissões na Aliança contra direcção que “encosta partido à extrema direita”

Na origem da demissão em bloco estão divergências profundas com Paulo Bento. A gota de água foi a falta de empenhamento da Aliança no apoio a Marcelo Rebelo de Sousa nas presidenciais.

A direcção política distrital da Aliança de Lisboa demitiu-se em bloco com muitas críticas à liderança de Paulo Bento, que é acusado de “impor a lei da rolha” e de “estar a encostar o partido a uma ala muito conservadora”, com a qual os militantes não se identificam. Os dirigentes demissionários discordam da posição do partido de não declarar apoio a Marcelo Rebelo de Sousa para a Presidência da República.