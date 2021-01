O burro, a carrinha e as manifs: Ventura vitimiza-se e ataca Bloco

Só faltam três dias para acabar e André Ventura jogou nesta terça-feira as fichas todas na carta da vitimização ao mesmo tempo que enfrentou o maior protesto da campanha, organizado por jovens estudantes de Coimbra. Depois de ter acusado, em Aveiro, a extrema-esquerda de estar por detrás da organização dos protestos de ciganos e antifascistas diárias em locais por onde tem passado, em Coimbra concretizou: denunciou que a autorização para a manifestação de ciganos em Serpa foi pedida à autarquia por um assistente do grupo parlamentar do Bloco e divulgou uma foto de uma carrinha propriedade do Bloco estacionada em frente ao hotel onde estava a comitiva do Chega e disse que a tinha visto noutros locais onde Ventura também estava — a Guarda é um deles.