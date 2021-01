Acordo com o Chega nos Açores é a decisão “mais grave” de Marcelo, diz Ana Gomes

Na série Conversas Improváveis, com a colunista do PÚBLICO Maria João Marques, a candidata socialista independente rejeita ver-se como populista.

Em cinco anos de Presidência da República, Ana Gomes não hesitou em eleger a decisão de permitir o governo regional dos Açores através de um acordo com o Chega como a “mais grave” de Marcelo Rebelo de Sousa. A candidata foi desafiada pela colunista do PÚBLICO Maria João Marques, na série Conversas Improváveis, a nomear o “pior momento” do primeiro mandato do Presidente.