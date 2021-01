5400 eleitores em votação antecipada no estrangeiro

Mais de 81% de eleitores votaram no passado domingo em 276 dos 308 concelhos do país.

Foram cerca de 5400 cidadãos os que votaram antecipadamente no estrangeiro para a eleição do Presidente da República, divulgou esta terça-feira o Ministério da Administração Interna (MAI). De acordo com o comunicado enviado às redacções estes dados são, ainda, provisórios

“Este é o número mais elevado de votos antecipados no estrangeiro de que há registo”, aponta a nota do MAI. A votação decorreu entre os dias 12 e 14 de Janeiro, em 115 postos da rede consular portuguesa em 73 países. Daquele total, mais de 400 correspondem a votos expressos pelas forças militares, as Forças Nacionais Destacadas, e forças de segurança em missões em vários teatros de operação no Mundo, incluindo no Afeganistão e República Centro-Africana.

“Assinala-se um aumento significativo do número de cidadãos que exerceram o voto antecipado no estrangeiro, comparativamente com os dados verificados nos últimos actos eleitorais, designadamente para o Parlamento Europeu (844) e Assembleia da República (4413), ambos em 2019”, revela o MAI.

No estrangeiro, à margem do voto antecipado, a eleição decorre nos dias 23 e 24 de Janeiro, podendo votar os cidadãos portugueses que residem fora de Portugal e que estão recenseados na Comissão Recenseadora da sua área de residência, correspondente à morada constante do Cartão de Cidadão.

Esta eleição no estrangeiro decorrerá em cerca de 170 mesas de voto em 150 serviços consulares, número que, segundo o comunicado, representa um aumento de perto de 30% relativamente ao número de mesas de voto constituídas em 2016 (121).

Por outro lado, de acordo com os dados já reportados pelas câmaras municipais ao MAI relativamente à participação no voto antecipado em mobilidade realizado no domingo, relativos a 276 dos 308 concelhos do país, a taxa de participação foi de 81,6%.

De um total de 191.184 inscritos nestes 276 municípios, votaram 155.986, incluindo Lisboa e Porto.