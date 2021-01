E o voto foi aos lares. Veja as imagens

Os votos para as eleições presidenciais dos quase 13 mil idosos em lares e pessoas em confinamento devido à covid-19, que se inscreveram para votar antecipadamente, começaram esta terça-feira a ser recolhidos por todo o país.

No total, foram 12.906 as inscrições para votar em lares ou em casa, no caso dos eleitores em confinamento obrigatório por estarem infectados com o novo coronavírus, sem terem que sair à rua. Os boletins destes eleitores vão ser recolhidos, porta a porta, por equipas montadas pelas autarquias que saem à rua entre terça e quarta-feira, segundo dados do Ministério da Administração Interna.

Mais de 80% dos eleitores inscritos para o voto antecipado nas presidenciais votaram no domingo, segundo dados provisórios de 231 dos 308 municípios divulgados nesta segunda-feira pelo MAI. Quem se inscreveu para o voto antecipado de domingo e não o fez, poderá votar no próximo domingo, 24 de janeiro.