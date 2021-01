E se o Parlamento não fosse em ‘futebóis’?

A promiscuidade entre o futebol e a política não é um problema novo, mas tem havido pouca vontade de procurar soluções. Nos últimos anos , vários têm sido os casos de deputados que exercem o seu mandato ao mesmo tempo que, no âmbito do futebol profissional, ocupam cargos em órgãos de clubes, da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) e da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Nos anos de 1990 , o Parlamento chegou mesmo a ter um deputado que, num conflito de interesses em toda a linha, fez o pleno de presidir à comissão parlamentar com competência na área do desporto ao mesmo tempo que ocupava altos cargos na FPF. Já na primeira década do século XXI , existiu um outro que, sendo membro dessa comissão parlamentar, foi também presidente da LPFP.

Hoje, embora sem cargos tão sonantes e sem referir a integração de comissões de honra de candidaturas, continuamos a ter, pelo menos, dois deputados que ocupam cargos em órgãos sociais de clubes da 1.ª Liga, outro que ocupa um cargo no conselho de administração de uma SAD e uma deputada que ocupa um cargo na FPF. Continuam ainda a existir, por vezes , até no próprio Parlamento, os famosos jantares anuais que reúnem deputados com os presidentes dos clubes dos três grandes.

Esta promiscuidade é particularmente grave e preocupante quando é sabido que Portugal é o segundo país do mundo onde maior número de desportistas considera esta modalidade como a mais corrupta dos desportos (só sendo superado pela Argentina) e onde 24% dos cidadãos considerou este desporto como o principal foco da corrupção do país. A própria Europol identificou mesmo a corrupção no desporto como uma das 12 principais actividades criminosas organizadas na União Europeia.

Estes perigos associados ao mundo de futebol (e às suas ligações perigosas e pouco transparentes) têm levado à implementação de cordões sanitários em diversos sectores, que procuram limitar a influência do futebol, mas que tardam a chegar ao domínio parlamentar. No plano da justiça, em 2019, o Parlamento, acolhendo uma reivindicação antiga da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, limitou grandemente a hipótese dos magistrados judiciais e do Ministério Público integrarem órgãos sociais de clubes de futebol. No ano passado , duas televisões decidiram pôr fim a programas de comentário desportivo com a participação de adeptos dos clubes, invocando o ambiente de toxicidade e o clima de guerrilha.

Não é admissível que, perante tudo isto, continuem a não existir limitações a estas práticas que abrem a porta a que o amor ao clube se possa sobrepor ao compromisso para com o interesse público, que deveria ser sempre a bússola no exercício do cargo de deputado. Não é admissível que , enquanto penhoram (ainda mais) a imagem externa e a credibilidade do Parlamento perante a sociedade civil, os deputados continuem a ter este tipo de ligações institucionais que dão ao mundo do futebol um certificado da probidade que há muito foi perdida.