Regresso ao futuro

Num suposto dia de confinamento, ao ver imagens de milhares de pessoas exercerem o direito de voto antecipado em longas filas, muitas delas sem distanciamento físico algum, potenciando o aumento de infecções por covid-19, pensei tratar-se de uma cena do filme Regresso ao Futuro, viajando no tempo para um mundo totalmente novo onde o perigo da pandemia já não existia pois a população estava imunizada. Regressando nessa máquina do tempo a 2020, consegui ver que alguns daqueles que se aglomeravam nas mesas de voto eram “bufos sanitários”, os mesmos que criticaram hipocritamente a festa do Avante!, o dia do Trabalhador e os “excessos” do Natal. Perante a gravidade da situação em que vivemos e a consequente falta de racionalidade de tais ajuntamentos, fico à espera que os especialistas de saúde pública se pronunciem, que os moralistas das medidas drásticas critiquem o “facilitismo” e os “comportamentos irresponsáveis”, a não ser que aquela caneta que levaram de casa para as urnas seja uma espécie de varinha mágica com poderes para afastar o coronavírus!

Emanuel Caetano, Ermesinde

Confinar por todos

É enorme o esforço que fazem hoje todos aqueles que lutam para manter os seus negócios em funcionamento. Tudo isto deve ser recompensado, mas ignorar a situação actual do nosso país e do mundo não é a solução. Devemos exigir respostas ao governo e não criar um problema ainda maior. O SNS beira o colapso e devemos também pensar nele e nos profissionais que a ele se dedicam, que por nós dão a vida.

Todos queremos livrar-nos disto o quanto antes, mas só unidos o poderemos fazer. Os custos devem ser repartidos, para que as perdas sejam menos injustas. Há medidas decididas que não fazem sentido, mas a indignação não se demonstra pondo em causa os nossos mais queridos e os grupos vulneráveis.

A crise socioeconómica não se resolverá ignorando o confinamento, isso só a prolongará. É o momento de decidir de que lado queremos estar. Ou aceitamos que lutar pelo país exige sacrifícios ou aguentaremos as duras consequências que virão sem termos o direito à pouca vergonha de culpar os que mais nada poderiam ter feito. Sem saúde não há estabilidade económica. Sem responsabilidade não há liberdade.

Leandro Matias, Pataias

Pandemia

Não me surpreende minimamente que os números de infectados, internados e mortos aumentem diariamente. Durante o primeiro confinamento não fui para a janela bater palmas aos médicos, enfermeiros e demais pessoal hospitalar. E não foi por falta de reconhecimento do papel que lhes cabe e do perigo a que se expunham (ainda se expõem) e aos seus familiares. Também não pus nas janelas papéis com arco-íris a dizer que vai ficar tudo bem. Só ficaremos bem (os que “escaparem” ou sobreviverem sem mazelas) se tomarmos as medidas profilácticas que se impõem em crises como a que vivemos. Não precisamos de nos aferrolharmos em casa. Quem não tem de sair para trabalhar ou estudar pode continuar a ir à rua diariamente, ainda que não seja para passear os cãezinhos.

Mas ficarem aos “montes” às portas das padarias a conversar, ou dos quiosques para comprar “raspadinhas” ou outros que tais, com a máscara na mão ou abaixo do queixo, francamente! Precisamos de um polícia em cada esquina?

Domicília Costa, Vila Nova de Gaia

Desre speito pelo confinamento

Depois de iniciado mais um período de confinamento em virtude da pandemia covid-19, com a obrigatoriedade de uso de máscara na via pública, entre outras medidas, fiquei chocado e desiludido com as reportagens que vi na televisão, nomeadamente, do bairro de Alvalade, em Lisboa, e da marginal de Cascais: “multidões” (dado o contexto) sem máscara nem distanciamento físico, infringindo aberta e despudoradamente as medidas em vigor, numa clara falta de civismo e desrespeito pelo esforço e sacrifício que os restantes concidadãos estão a fazer no combate à pandemia.

Fiquei igualmente desiludido, mas também apreensivo, pela falta de actuação das autoridades policiais perante tal desrespeito pelas regras. Não tenho conhecimento da aplicação de coimas para as infracções referidas. Certamente as haverá, mas em número tão reduzido que não mereceram divulgação. É que a divulgação também tem um papel preventivo e pedagógico. Esperava uma atitude das autoridades semelhante àquela que se verificou em Março, mas depois destes dois dias, a ideia que fica é que os infractores serão um (mau) exemplo a seguir.

Perante estes acontecimentos, sinto que esta é uma guerra perdida e os sacrifícios passados e futuros em vão.

João Figueiredo