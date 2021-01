A horas de tomar posse, Biden homenageia os quase 400 mil mortos pela covid-19 nos EUA

Horas antes de tomarem o leme de um país em crise, o Presidente eleito dos EUA, Joe Biden, e a vice-presidente eleita, Kamala Harris, planeiam homenagear as quase 400 mil pessoas que morreram de covid-19 numa cerimónia de iluminação em Washington esta terça-feira.

A cerimónia será a primeira a nível federal para recordar as vítimas da covid-19 no país e decorre no último dia da presidência de Donald Trump, que foi responsabilizada por uma resposta à pandemia que fez dos EUA o país com o maior número de mortes em todo o mundo.

Os Estados Unidos estão próximos de atingir a marca sombria – 24 milhões de infecções e 400 mil vidas perdidas durante a pandemia, de acordo com a contabilização da Reuters. Nos últimos sete dias, os EUA registaram mais de 200 mil novos casos e 3220 mortes em média.

A homenagem planeada por Biden e Harris está marcada para as 15h15 (22h15 em Portugal continental) no Lincoln Memorial, seguida de um momento de silêncio e de 400 badaladas dos sinos de Georgetown para honrar simbolicamente os mortos da covid-19.

“A cerimónia vai incluir a iluminação à volta da piscina reflectora no Lincoln Memorial, e centenas de vilas, cidades, tribos, monumentos e comunidades em todo o país comprometeram-se a juntar-se à homenagem num momento nacional de unidade”, disse o comité de tomada de posse de Biden.

O comité disse estar a encorajar os norte-americanos a acenderem velas nas suas janelas para demonstrar unidade. Os monumentos nacionais incluem o Empire State Building, em Nova Iorque, e o Space Needle, em Seattle, que serão iluminados em simultâneo.

Biden espera fazer da gestão do novo coronavírus uma prioridade assim que tomar posse na quarta-feira, numa cerimónia que envolve medidas de segurança sem precedentes na capital norte-americana.

Muitos dos planos de políticas de Biden contrariam frontalmente a abordagem da Administração Trump no combate à pandemia. Incluem uma obrigação federal de uso de máscara que se aplica às instalações federais, aviões e autocarros, e um novo compromisso imediato junto da Organização Mundial de Saúde, depois da saída de Trump da agência.

Enquanto o Presidente Donald Trump não tem qualquer agenda pública esta terça-feira, o vice-presidente Mike Pence vai reunir com a task-force do coronavírus pela última vez.