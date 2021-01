O que esperar da Presidência Portuguesa da UE? Ouça no primeiro episódio do podcast Estado da União

Neste primeiro episódio do podcast Estado da União - um espaço de debate sobre o presente e o futuro do projecto europeu, à luz dos grandes desafios que a União enfrenta e o lugar de Portugal e dos cidadãos nos destinos da Europa -, exploramos os desafios da quarta Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (PPUE), que decorre no primeiro semestre de 2021.

A eurodeputada Maria da Graça Carvalho, eleita pelo PSD, membro da Comissão da Indústria, da Investigação e da Energia, fala sobre os grandes desafios da PPUE - fortemente marcada pela pandemia de covid-19 -, o papel dos cidadãos na construção das propostas parlamentares e a visão da eurodeputada sobre a “assinatura” que cada país pode deixar nas negociações do trílogo, que reúne representantes do Parlamento, Comissão e Conselho.

Na segunda parte deste programa, Ana Sá Lopes entrevista Maria João Rodrigues, actual presidente da Fundação Europeia de Estudos Progressistas. Antiga ministra do trabalho, tem um vasto percurso em instituições europeias, desde as presidências da União Europeia ao Conselho Europeu, Conselho de Ministros, a Comissão Europeia e, mais recentemente, o Parlamento Europeu.

Este programa tem o apoio do Parlamento Europeu.