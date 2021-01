Este Bugatti pode valer quase 8 milhões de euros. Vai a leilão em Londres

“Lendas da Estrada” é o título de um leilão da londrina Bonhams que, a 19 de Fevereiro, vai colocar três viaturas milionárias à disposição: um raro Bugatti Type 57S de 1937, avaliado entre 5,5 e 7,8 milhões de euros; um Aston Martin DB4GT Coupé, de 1960, entre 1,6 e 2 milhões de euros; e um Ferrari 275 GTS, de 1965, trabalhado pela Pininfarina, cujo valor oscila entre 780 mil e um milhão de euros. E é muito possível que o somatório se faça pelos patamares superiores ou até que os ultrapasse.

No caso do Bugatti Type 57S, trata-se de um exemplar raro, até pelo seu impressionante estado de conservação. O hipercarro, com motor de 8 cilindros em linha e 3,3 litros, foi encontrado na garagem do seu falecido proprietário, o engenheiro e entusiasta de automóveis Bill Turnbull, no condado inglês de Staffordshire, que comprou o automóvel em 1969 e se dedicou, até à sua morte, ao seu restauro.

A variante S, letra que representa “surbaissé” (de suspensão rebaixada), pesava 950 quilos e saíram da linha da Bugatti apenas 43 unidades deste modelo​. De série, os carros apresentavam uma potência de 175cv.

Mas há muito a sublinhar neste carro, que justifica o valor pelo qual vai ser leiloado, como o facto de o chassis do carro ser reciclado de um bólide de corridas: o Bugatti Type 57G, construído para a prova de velocidade do GP francês de 1936 e do qual foram apenas produzidas três unidades. “Não é apenas um Type 57S em falta, é um dos chassis em falta que eram muito importantes na altura”, explicou um porta-voz da casa de leilões à CNN.