Sector dos transportes foi o único que teve subida de encerramentos em 2020

No ano em que começou a pandemia de covid-19, com enormes impactos sociais e económicos, apenas o sector dos transportes assistiu a um aumento do número de encerramentos de empresas. De acordo com os dados da Informa D&B, especializada na recolha deste tipo de informações, em 2020 assistiu-se a um crescimento de 4,7% no número de desaparecimentos de empresas de transporte, que chegou aos 708 (a maior parte dos quais no segundo semestre do ano).