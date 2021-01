Amorim apresenta novas tecnologias para eliminar TCA das rolhas de cortiça

A luta que a Corticeira Amorim assumiu para erradicar das rolhas naturais de cortiça – e também das rolhas de aglomerados de cortiça – a molécula do TCA, responsável por um desagradável cheiro a mofo que chegou a ameaçar os vedantes naturais, já deu mais passos importantes. Esta terça-feira, a corticeira anunciou duas novas tecnologias para remover o TCA detectável das rolhas naturais e criar um novo segmento de rolhas microaglomeradas,

Em comunicado, o grupo liderado por António Rios Amorim refere que a tecnologia inovadora Naturity vai expandir o desempenho de TCA não detectável no segmento de produtos de cortiça natural, ao mesmo tempo que reforça os resultados operacionais da NDTech, o serviço de rastreio avançado que analisa e remove individualmente qualquer rolha de cortiça natural com mais de 0,5 nanogramas por litro (ng / L) de TCA. Esta tecnologia, cuja investigação arrancou em 2016, com a Nova School of Science and Technology, e está com o processo de patente pendente.

Outro desenvolvimento anunciado esta terça-feira é a tecnologia Xpür, desenvolvida para estender o desempenho de TCA não detectável para rolhas microaglomeradas. Com a aplicação desta tecnologia, a gama de rolhas microaglomeradas da Corticeira Amorim vai apresentar “a maior percentagem possível de cortiça sem necessitar de soluções químicas adicionais para manter as propriedades naturais da cortiça, nomeadamente as importantíssimas taxas de compressibilidade e expansão”.

Citado no já referido comunicado, António Amorim diz que estas tecnologias “resultam de robustos investimentos financeiros, tempo e dedicação em I&D”. “Apesar dos obstáculos que 2020 colocou no caminho de todos, conseguimos cumprir a promessa feita de que íamos conseguir um desempenho de TCA não detectável em todos os segmentos de rolhas de cortiça até ao final do ano. Este é o nosso compromisso para com os nossos 30.000 clientes em todo o mundo”, afirmou o presidente do grupo.