Jovane Cabral coloca o Sporting na final da Taça da Liga

Dois golos do avançado “leonino” eliminaram o FC Porto da Taça da Liga.

O Sporting assegurou o seu lugar na final da Taça da Liga após derrotar o FC Porto, nesta terça-feira, por 2-1, graças a dois golos de Jovane Cabral, que consumou a reviravolta do marcador.

Numa partida equilibrada durante os 90’, foi uma jogada individual de Marega a desequilibrar primeiro as coisas. O maliano pegou na bola junto à linha do meio-campo e conduziu-a sozinho por entre vários adversários até à entrada da área adversária, onde rematou frouxo. Apanhado em contra-pé, o guarda-redes “leonino” limitou-se a ver a bola entrar na sua baliza.

Com pouco mais de 10 minutos para se jogar o Sporting reagiu pouco depois, também com a inspiração individual de um jogador seu. Saído do banco poucos minutos antes, Jovane Cabral, num remate rasteiro e em arco à entrada da área, repôs a igualdade.

Antes, poucas vezes os guarda-redes de ambas as equipas tinham sido colocados à prova e tirando um par de remates perigosos para ambos os lados, apenas por uma vez FC Porto e Sporting estiveram perto de marcar. No primeiro tempo, Marega acertou no poste, não aproveitando um ressalto de bola na pequena área sportinguista. Na segunda parte, foi Nuno Santos que isolado frente a Diogo Costa permitiu a defesa ao guarda-redes “azul e branco”.

Mas quando a partida já estava em período de compensação, uma arrancada de Jovane Cabral, que consegue surgir isolado na área portista, entregou a vitória aos sportinguistas.